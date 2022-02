Visite du jardin de Saint-Martin de Malzéville Jardin Saint-Martin Malzéville Catégories d’évènement: Malzéville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Saint-Martin Le jardin Saint-Martin occupe l’emplacement de l’ancien cimetière. L’espace est aménagé en terrasses thématiques inspirées des jardins médiévaux ou Renaissance. Jardin Saint-Martin Eglise Saint-Martin, rue de l’église 54220 Malzéville -Grand Est Malzéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

