Visite du jardin de roses de M. et Mme Danet à Ernée

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Rollon

Jardin paysager de 3500 m² ————————– Dans un jardin de passionnés de botanique, vous trouverez des arbres, des arbustes de collection, des vivaces rares (iris, alstromères, géraniums vivaces) et ainsi que 400 variétés de rosiers arbustifs, grimpants, lianes. La plupart des rosiers sont étiquetés.

Une participation pour la recherche contre le cancer est vivement conseillée.

Jardin de Rollon 10 route de Rollon, 53500 Ernée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

