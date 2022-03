Visite du jardin de Rochevieille, jardin d’essai et d’acclimatation en Ardèche. Jardin de Rochevieille, 4 juin 2022, Viviers.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Rochevieille

Visite commentée par les propriétaires du Jardin de Rochevieille. Le jardin est composé de différentes zones dans lesquelles les plantes sont regroupées par thèmes, origine géographique ou conditions de culture. C’est une invitation au voyage grâce à la botanique et aux merveilleux paysages méditerranéens, sud américains ou australiens. Certaines familles sont mises en valeur, les buddlejas, spécialités de la pépinière, mais aussi les pittosporum, les mahonias, les jasmins…Le réchauffement climatique nous a permis de cultiver des agrumes, mais nous avons dû également nous adapter aux périodes de sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Le jardin méditerranéen, très attrayant au printemps, en est l’illustration, alors que les massifs plus exotiques ( Amérique du Sud, Afrique du Sud, Australie) lui succèdent en été et en automne, mais demandent quelques arrosages estivaux.

Animaux non admis- Parking gratuit sur la propriété – Visite de plus de 6 personnes sur rendez-vous

Visite commentée par deux passionnés de jardins et de plantes. Durée environ 1 heure.

Jardin de Rochevieille 457, la Moutte, 07220 Viviers, Auvergne-Rhône-Alpes Viviers Ardèche



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00