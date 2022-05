Visite du Jardin de Pontot Jardin du Pontot, 4 juin 2022, Brosses.

Visite du Jardin de Pontot

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Pontot

Autour de la maison nous avons fait cinq parterres qui exigent peu d’entretien, composés de plantes vivaces et de graminées ornementales très bien adaptées au climat et au terroir bourguignons. De plus, les parterres refleurissent chaque année sans trop proliférer et en gardant une bonne tenue. Au jardin de cueillette: pivoines et dès juillet cosmos et zinnias et bien d’autres fleurs ! De plus, un petit atelier de poterie. Vous pouvez consulter le site [www.jardins-sante.org](http://www.jardins-sante.org) pour en savoir plus sur « Jardins & Santé ». N’hésitez pas à faire suivre cette information à tous vos contacts !!! **À noter** : Avec l’argent des entrées, « Jardins & Santé » réalise des jardins à objectif thérapeutique pour des institutions de type Alzheimer, etc.

Gratuit -18 ans | 3€ au profit de l’association « Jardins & Santé ».

Visite du Jardin

Jardin du Pontot 19 rue du Ponceau, Hameau de Fontenille, 89660 Brosses Brosses Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00