Le Jardin de Palladia s’articule en deux espaces distincts, l’un plutôt naturaliste, proche du jardin de thé japonais, l’autre plus monumental et cosmique. Entrez dans la cour puis videz votre esprit dans un jardin naturaliste d’inspiration japonaise, toujours en recherche d’une harmonie entre le minéral, le végétal et l’eau. Perdez-vous dans les méandres de ce petit jardin de thé puis laissez-vous guider dans une partie du jardin qui s’apparente à un temple néolithique noyé dans un écrin de verdure.

Entrée libre

Découvrez un véritable temple dédié à la nature, végétal et minéral s’entremêlent dans ce petit jardin qui mérite le coup d’oeil ! Jardin de Palladia 4 rue du Paradis, 89460 Sainte-Pallaye, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté Sainte-Pallaye Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

