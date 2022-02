Visite du Jardin de Montjoie Montjoie, 4 juin 2022, Sainte-Pexine.

Visite du Jardin de Montjoie

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Montjoie

Jardin privé, avec plus de 200 rosiers et beaucoup de vivaces, invitant à la promenade. Pique nique possible. Les enfants sont les bienvenus avec un petit village pour eux au fond du jardin. Joie du partage d’expériences, des conseils échangés, et de s’émerveiller devant la nature entre passionnés de jardin.

3 € pour les plus de 18 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes au chômage.

Promenade dans un jardin privé très fleuri, sentier ombragé, vivaces, potager et roseraie. Les propriétaires vous accompagneront s’ils sont disponibles et vous parleront de leur passion.

Montjoie Péault, 85320 Sainte Pexine Sainte-Pexine Vendée



