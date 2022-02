Visite du jardin de Mélimélo Jardin de Mélimélo Blussangeaux Catégories d’évènement: Blussangeaux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Mélimélo

Découvrez un jardin paysager à l’anglaise. Créé en 1997, le jardin de 25 ares s’est enrichi cette année de nouveaux massifs. En tout, vous découvrirez plus de 1 500 variétés différentes. Pont, bassin et capes Koï, décorations, chalet…De nombreux éléments attractifs vous séduiront tout au long du jardin. Les jardiniers seront présents toute la journée.

2€ | Gratuit – 18 ans

Vivaces, rosiers, arbustes et arbres se mélangent sur 25 ares ! Jardin de Mélimélo 21 rue principale 25250 Blussangeaux Blussangeaux Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00

