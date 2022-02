Visite du Jardin de Lumbini Le jardin de Lumbini Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le Jardin/Galerie de Lumbini à Saint-Lyphard ouvrira ses portes pour les Rendez-vous aux jardins. Habituellement le jardin est ouvert sur rendez-vous du 01 juillet au 01 septembre. En création depuis 10 ans le Jardin de Lumbini est composé de nombreuses espèces dont certaines rares ; Différents cryptomerias de Chine, Wattakaka, une collection d’hydrangeas d’Asie, d’érables nains du Japon, etc. Vous pourrez découvrir également une exposition de statuaires d’art premier Asiatique, ainsi qu’un étang avec divers oiseaux d’Asie. Les visites se font en groupe et sont commentées.

Participation à l’association Asia Sai Roung. Entrée 5€ par personne de plus de 12 ans.

Notre jardin offre aux curieux comme aux initiés, un moment de détente et de découverte. Le jardin de Lumbini 42 rue de Kério 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard Loire-Atlantique

