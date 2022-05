Visite du jardin de l’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés Emmaüs – La Pépinière de Saint-Maur, 3 juin 2022, Saint-Maur-des-Fossés.

Visite du jardin de l’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Emmaüs – La Pépinière de Saint-Maur

Le parc du Centre d’Hébergement d’Urgence géré par Emmaüs Solidarité, situé au cœur de la ville de Saint-Maur-des Fossés, est le jardin d’un ancien observatoire scientifique piloté par l’Institut de Physique du Globe qui a fermé ses portes en 2010. Il s’étend sur une surface de trois hectares largement boisés, dont un hectare seulement est accessible aux actuels résidents du centre et au public invité lors d’événements ponctuels. On y trouve plusieurs bâtiments de différentes époques, de nombreux arbres d’ornement âgés d’une cinquantaine d’années mêlant des essences exotiques. Isolé par de hauts murs de pierre, c’est un lieu bucolique, insolite, très inspirant, mais aussi affecté par un environnement urbain pollué et par le stress généré par le changement climatique. Face à cela, quelques pistes ont d’ores et déjà été esquissées : – Favoriser le boisement urbain présent sur le site afin qu’il puisse jouer son rôle régulateur et apaisant en ville. – Tirer profit de la grande abondance de bois mort sur le site. – S’intéresser aux espèces exotiques naturalisées spontanément comme l’ailante, le robinier et la grande berce. L’événement « Rendez-vous aux jardins » est l’occasion de faire découvrir au public le site et les projets décrits plus haut. Il permettra aussi le contact sensible et sensibilisateur avec une biodiversité menacée mais capable de résilience. Il invitera à réfléchir aux changements de regard et de pratiques qui s’imposent dès maintenant pour amortir les chocs à venir. En pratique, l’animation sera assurée par des bénévoles, botanistes amateurs et jardiniers passionnés. Ils proposeront des balades découvertes de la diversité végétales à travers des catégories variées. Un atelier haie sèche, un atelier d’identification botanique, un atelier d’impression végétale d’inspiration japonaise pourront aussi être proposés et adaptés aux profils des différents publics.

Entrée gratuite, sur inscription

Le Centre d’Hébergement d’Urgence la Pépinière vous ouvre ses portes du vendredi 3 au samedi 4 juin 2022 pour vous proposer visites et ateliers en compagnie d’une ethnobotaniste.

Emmaüs – La Pépinière de Saint-Maur Avenue de l’observatoire 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne



2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T17:30:00