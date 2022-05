Visite du jardin de l’Obiau Jardin de l’Obiau La Couture Catégories d’évènement: La Couture

Pas-de-Calais

Visite du jardin de l’Obiau Jardin de l’Obiau, 4 juin 2022, La Couture. Visite du jardin de l’Obiau

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’Obiau 3€, gratuit pour les enfants

Visite d’un jardin de roses mais également de nombreuses collections d’arbres et d’arbustes (érables, hydrangeas, prunus…) de fougères, graminées et vivaces. Jardin de l’Obiau 62136 La couture La Couture Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Couture, Pas-de-Calais Autres Lieu Jardin de l'Obiau Adresse 62136 La couture Ville La Couture lieuville Jardin de l'Obiau La Couture Departement Pas-de-Calais

Jardin de l'Obiau La Couture Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-couture/

Visite du jardin de l’Obiau Jardin de l’Obiau 2022-06-04 was last modified: by Visite du jardin de l’Obiau Jardin de l’Obiau Jardin de l'Obiau 4 juin 2022 Jardin de l'Obiau La Couture La Couture

La Couture Pas-de-Calais