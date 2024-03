Visite du Jardin de l’Hors du Rû à Pierry Jardin de l’Hors du Rû à Pierry Pierry, vendredi 31 mai 2024.

Visite du Jardin de l’Hors du Rû à Pierry Programme à destination du public scolaire en cours d’élaboration. 31 mai – 2 juin Jardin de l’Hors du Rû à Pierry

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Programme à destination du public scolaire en cours d’élaboration.

Visite libre possible les samedi 1er et dimanche 2 juin.

Jardin de l’Hors du Rû à Pierry rue Jean Jaurès 51530 Pierry Pierry 51530 Marne Grand Est 03 26 54 03 15 https://pierry.fr/ L’Hors du Ru, jardin de 4 000 m2, mouchoir de poche pour un jardin public, est composé de plusieurs ambiances et la curiosité conduit les pas sur la multitude d’allées en courbe.

Ainsi, le promeneur va de découvertes en découvertes dans ce jardin construit sur les rives du Cubry.

Il distribue, d’un côté, le jardin d’ombre avec son aire de jeux pour enfants colorés, de l’autre, le jardin de lumière, ouvert et varié. Au fond, une passerelle au bord du Cubry vous invite à vous asseoir et à vous distraire dans le mouvement renouvelé de l’eau qui coule. Autant d’occasions de venir le visiter et de renouveler ses visites. parking

DR