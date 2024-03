VISITE DU JARDIN DE L’ECHASSIERE Jardin de l’Echassière Ermenonville, samedi 1 juin 2024.

VISITE DU JARDIN DE L’ECHASSIERE VISITE DU JARDIN DE L’ECHASSIERE A ERMENONVILLE 60950 Samedi 1 juin, 14h00, 18h00 Jardin de l’Echassière 5€/personne, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T14:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Jardin de l’Echassière 15 clos du parc, 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France 06 77 73 19 03 https://www.facebook.com/chantal.keraudren Installé dans l’ancien potager du Château d’Ermenonville, village au riche patrimoine historique, à quelques kilomètres de Senlis et Chantilly, le Jardin de l’Echassière est cultivé dans le respect de la biodiversité. Il tire ses inspirations de plusieurs sources : la structuration du jardin à la française, la volubilité et l’exubérance du jardin à l’anglaise. Ce jardin est composé de roses anciennes, et d’objets du passé qui y retrouvent une seconde vie (comtoise-abri à insectes, lit-cage et fauteuil Voltaire végétalisés, etc…). Il réjouira autant les amateurs de beaux jardins que les enfants, puisqu’il s’articule autour du célèbre conte « Alice au pays des merveilles ».

©CHANTAL KERAUDREN