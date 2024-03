Visite du Jardin de Laure Jardin de Laure Saint-Martin-Laguépie, samedi 1 juin 2024.

Visite du Jardin de Laure Ce jardin arboré d’inspiration libre avec ambiance ombre et mi-ombre a commencé il y a 35 ans. Les plantes à parfum, les floraisons hivernales et les feuillages à belle coloration d’automne ont été i… 1 et 2 juin Jardin de Laure Gratuit. Entrée libre. Animaux interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Ce jardin arboré d’inspiration libre avec ambiance ombre et mi-ombre a commencé il y a 35 ans. Les plantes à parfum, les floraisons hivernales et les feuillages à belle coloration d’automne ont été introduites récemment. Un plan d’eau assure les besoins du jardin.

En 2015, un second plan d’eau a été aménagé, ainsi qu’un espace de 0,7 hectares créant de nouveaux écosystèmes et augmentant la diversité de la faune et de la flore.

En 2018, un « arboretum expérimental » a été conçu sur 1,8 hectares, composé d’essences dont certaines sont dites « d’avenir » susceptibles de s’adapter à l’évolution climatique actuelle.

Avec une surface totale 3,2 ha, les 1,1 km de chemins aménagés et les bancs, rendent encore plus agréable la visite du jardin.

Visites guidées :

– Samedi 1 juin : 10h 30 – 14h30 – 16h30

– Dimanche 2 juin : 10h15 – 11h15 – 14h15 – 15h15 – 16h – 16h45

Concerts classiques au Piano (Anja pour les 6 concerts et exceptionnellement Benjamin Barria dimanche à 15h25).

– Samedi 1 juin : 11h30 – 15h – 17h

– Dimanche juin : 11h30 – 15h15 – 17h15

Pièces réparties jouées aux concerts :

– ANJA : Marche turque Mozart – Le vol du bourdon R. Korsakov – Andante concerto 21 Mozart – Invention 1 J.S. Bach – Lettre à Elise L.V. Beethoven – Ivention N° 8 J.S. Bach.

– Benjamin BARRIA : programme surprise.

Jardin de Laure lieu dit «Saint Pierre», 81170 Saint-Martin-Laguépie Saint-Martin-Laguépie 81170 Tarn Occitanie 06 52 63 98 72 http://www.lejardindelaure.com Jardin privé sur 3,3 ha d’inspiration libre et composé de quatre espaces : un « jardin mère » de 5 000 m² aux ambiances de sous-bois et aux arbres travaillés en transparence, deux plans d’eau utiles aux besoins du site et permettant une riche diversité de la flore et de la faune aquatiques, un arboretum expérimental sur 1,8 ha créé récemment et planté de 180 essences différentes choisies pour leur capacité d’adaptation à l’évolution climatique et dans l’objectif d’un jardin plus autonome. Parcouru de chemins, cet ensemble accueille plus de 70 espèces d’oiseaux sédentaires ou de passage qui l’animent toute l’année. A 10 km de Cordes, 4 km de Saint-Martin-Laguépie, lieu dit « Saint Pierre ».

©Francis Barria