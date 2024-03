Visite du jardin de L’atelier jardin L’atelier jardin Cressia, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin de L’atelier jardin Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin L’atelier jardin Tarif : 7 € par adulte | Pour les adolescents de 12 ans à 18 ans : 3,50 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Des visites guidées en lien avec « les cinq sens au jardin » vous seront proposées. Celles-ci se dérouleront tout le week-end.

Venez visiter l’exposition de photos de M. Tristan Hervé.

L’atelier jardin 4 route de Cousance, 39270 Cressia Cressia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 44 50 72 Situé en petite montagne jurassienne, l’atelier jardin vous invite à une promenade à travers l’art et la culture dans ses différentes chambres de verdure inspirées par quelques régions du monde. C’est dans ce jardin intimiste, mariant végétaux et minéraux, arbres taillés et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées, que le visiteur trouvera la détente et la sérénité.

© Bernard Corinne