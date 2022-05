Visite du jardin de l’artiste – Martine Edard Le jardin de l’artiste Fillière Catégories d’évènement: Fillière

Haute-Savoie

Visite du jardin de l’artiste – Martine Edard Le jardin de l’artiste, 4 juin 2022, Fillière. Visite du jardin de l’artiste – Martine Edard

Le jardin de l’artiste, le samedi 4 juin à 10:30

Pendant un peu plus d’1h, vous explorerez le jardin potager et floral de l’artiste Martine Edard en sa compagnie. Sa démarche éco-responsable respecte le rythme de la nature. Venez découvrir les différentes variétés de plantes et leurs spécificités. Les végétaux cultivés sont ensuite utilisés par l’artiste dans ses créations textiles et papiers. En parallèle, une exposition de ses oeuvres a lieu à l’espace Phil’Arts, au 38 place de la Poste à Fillière (ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h / gratuit).

Pas d’inscription requise

L’artiste Martine Edard vous ouvre les portes de son jardin ; le lieu où sa création prend racine. Une visite commentée menée par l’artiste pour réfléchir à la place du végétal. Le jardin de l’artiste fillière Fillière Thorens-Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fillière, Haute-Savoie Autres Lieu Le jardin de l'artiste Adresse fillière Ville Fillière lieuville Le jardin de l'artiste Fillière Departement Haute-Savoie

Le jardin de l'artiste Fillière Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/filliere/

Visite du jardin de l’artiste – Martine Edard Le jardin de l’artiste 2022-06-04 was last modified: by Visite du jardin de l’artiste – Martine Edard Le jardin de l’artiste Le jardin de l'artiste 4 juin 2022 FILLIERE Le jardin de l'artiste Fillière

Fillière Haute-Savoie