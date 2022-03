Visite du jardin de l’Albarède Les Jardins de l’Albarède Saint-Cybranet Catégories d’évènement: Dordogne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les Jardins de l'Albarède

Visite d’un jardin expérimental et résilient où l’évolution climatique a fait partie des enjeux de départ. Planté en lien avec des pépiniéristes spécialisés, il est géré en économisant l’eau et repose sur un système de paillages et de plantations de compagnonnages végétaux adaptés.

5€

Les Jardins de l'Albarède L'Albarède, 24250, Saint-Cybranet, Dordogne, Nouvelle Aquitaine

