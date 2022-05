Visite du Jardin de la Vouivre Le jardin de la Vouivre, 4 juin 2022, Lasne.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de la Vouivre

Le jardin très structuré au départ est composé d’une succession de chambres de verdures qui conduisent le visiteur à travers différents jardins à thème (terrasses, roseraies, labyrinthe, potager, rucher, etc .) et se termine sauvage et indiscipliné dans le verger près de l’étang . Le jardin fait la part belle aux plantes sauvages comestibles, aromatiques et médicinales qui sont légendées. Activités proposées : • Visite libre du jardin ; • Expositions de photographies, peintures et sculptures

Entrée : 5€ par personne.

Situé à l’arrière de la très belle place d’Ohain, le jardin ethnobotanique de la Vouivre est un jardin alchimique et poétique qui raconte des histoires de plantes sauvages utiles.

Le jardin de la Vouivre Rue de l’Eglise St-Etienne 1380 Ohain-Lasne Lasne Ohain Nivelles



