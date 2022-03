Visite du jardin de la villa Fragonard Jardin de la Villa-musée Fragonard Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

Le jardin entoure une ancienne bastide devenue musée, qui fut le théâtre de la visite de Jean-Honoré Fragonard. Cette visite vous propose de découvrir cet écrin de verdure en ville.

Découvrez l'architecture extérieure d'une bastide et son jardin avec cyprès, agrumes mais aussi cycas et eucalyptus. Jardin de la Villa-musée Fragonard Boulevard Fragonard, Grasse

2022-06-04

