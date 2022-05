Visite du jardin de La Roche Baude à Nesles la Vallée Jardin La Roche-Baude, 4 juin 2022, Nesles-la-Vallée.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin La Roche-Baude

Jardin de plus de 5000 m² en partie arboré (feuillus et grands conifères), topiaires de buis anciens et d’ifs traités à l’anglaise, jardins en terrasses avec grande rocaille, belles perspectives ouvertes sur la vallée du Sausseron et le village, jardin de vivaces, d’annuelles et de rosiers. Les terrasses sont garnies de plantes en pots (lauriers, etc.). Le jardin a reçu le label de la Fondation du Patrimoine.

Jardin La Roche-Baude 12 rue de L’oeuf 95690 Nesles-la-Vallée Nesles-la-Vallée Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00