visite du jardin de la propriété marrro

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Propriété Marro

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Propriété Marro

Au cours de la visite vous découvrirez son système d’arrosage ancestral toujours utilisé et autonome Nous vous raconterons des anecdotes et vieux secrets concernant ce jardin. Vous aurez l’occasion de voir d’anciens outils toujours utilisés, moins polluants, plus cilencieux et aussi efficaces ! Nous vous dévoilerons des méthodes naturelles de jardinage en particulier la permaculture qui protège les plantes de la sécheresse. Vous verrez les méfaits du changement climatique sur certains de nos grands arbres. Des animations pour enfants seront prévues.

Entrée 4 €,gratuit pour le moins de 18 ans

Venez découvrir une ancienne propriété agricole au cœur de ville existant depuis 1928 Propriété Marro 03 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Horaires: 10:00-11:30 et 15:00-16:30

