Visite du jardin de la Piroudotte Jardin de la Piroudotte Noironte, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin de la Piroudotte Nous ouvrons le jardin pour la première fois cette année et nous serons heureux de vous accueillir ! 1 et 2 juin Jardin de la Piroudotte Entrée : 2 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Nous ouvrons le jardin pour la première fois cette année et nous serons heureux de vous accueillir !

La visite est libre, mais les propriétaires seront présents pour vous renseigner ou échanger autour du jardin, du jardinage et ses techniques et du potager.

Vous trouverez une grande variété d’arbres, arbustes, vivaces et rosiers, beaucoup d’hémérocalles, d’iris et d’hostas sur environ 13 ares.

Nous souhaitions que le jardin soit attractif toute l’année avec des structures et des floraisons hivernales, des bois colorés, des écorces… Nous aimons également jouer avec les feuillages en variant couleurs et formes.

Vous pourrez, par ailleurs, avoir accès à une vente de plantes du jardin.

Un parking sera organisé sur place.

En parallèle, nous organisons un projet pédagogique avec l’école intercommunale de Noironte / Audeux / Chaucenne et du périscolaire atour des plantes, avec la création d’un potager (légumes, fleurs comestibles, plantes aromatiques, fruits). Nous les accueillerons au jardin le vendredi 31 mai à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins » afin de mener différents ateliers autour du thème des cinq sens.

Au plaisir de vous rencontrer au jardin !

Jardin de la Piroudotte chemin de la Piroudotte 25170 Noironte Noironte 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Jardin privé créé en 2018 sur une friche autour d’une ferme de 1860.

Grande diversité d’arbres, arbustes, rosiers, vivaces, hémerocalles et hostas.

© Alexis Knaus