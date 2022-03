Visite du Jardin de la Ninette, jardin de village de style anglais Le Jardin de la Ninette Saint-Julien Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin de la Ninette

Le Jardin de la Ninette est un joli petit jardin de village dans lequel quelques 300 vivaces et une quarantaine de rosiers ornent des chambres, des îlots de repos, et un mini potager. Ces mixed-borders contrastent avec des zones engazonnées dans la meilleure tradition des jardins anglais que la propriétaire a souvent visités lorsqu’elle emmenait ses élèves en échange scolaire dans le Kent. **À noter** : Dans la propriété voisine, un passionné de belles voitures anciennes propose aux visiteurs une visite commentée d’un aperçu de sa collection.

Gratuit -18 ans | 3€

Découvrez un petit morceau d’Angleterre en Bourgogne ! Le Jardin de la Ninette 40 rue du Centre 21490 Saint-Julien Saint-Julien Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

