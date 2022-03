Visite du jardin de la maison Marais et du potager de la Semence Jardin de la maison Marais et le potager de la Semence Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Entre le jardin et le potager, une courte et sympathique balade de 400 m vous propose de remonter la rue de la Condemine, puis de descendre la rue de la Planche, et de franchir la passerelle sur la “Semence”, petite rivière affluente de l’Arconce. **À noter :** Nous proposons un passe-partout à 20€ qui vous permet de profiter de 4 autres jardins, à Saint Julien-de-Civry, La Clayette et Saint Igny-de-Vers, à visiter en combinaison avec le nôtre. * Le Jardin Secret (La Clayette), * Le jardin de la Fontaine (Saint-Julien-de-Civry), * Le jardin et le potager du Château de Vaulx (Saint-Julien-de-Civry), * Le Jardin du Manoir des Gays (Saint-Igny-de-Vers).

Gratuit -12 ans | 5€ au profit de l’association “Jardins et Santé”.

