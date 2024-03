Visite du jardin de la Fontaine au blé Jardin de la Fontaine au Blé Clavy-Warby, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite commentée d’un jardin d’agrément : la propriétaire vous accompagnera dans votre découverte du lieu.

Jardin de la Fontaine au Blé 1 rue de la Fontaine au blé 08460 Clavy-Warby Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est 0975490176 [{« type »: « phone », « value »: « 0975490176 »}] Venez découvrir un parc de 3000 m2, agrémenté de diverses vivaces (hortensias, pivoines…) et de plusieurs arbres remarquables : tulipier, liquidambar, érables…. Il n’est pas possible de se garer dans la rue : le mieux est de se garer sur la place du village et de venir à pied.

©Françoise Bourdon