Visite du jardin de la Fontaine au blé Clavy-Warby, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin de la Fontaine au blé Clavy-Warby Ardennes

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins de 2024, venez découvrir un parc de 3000 m2, agrémenté de diverses vivaces (hortensias, pivoines…) et de plusieurs arbres remarquables tulipier, liquidambar, érables… de 14h à 17h30 le vendredi 31 mai et 1er & 2 juin 2024 Gratuit tout public Accès Il n’est pas possible de se garer dans la rue le mieux est de se garer sur la place du village et de venir à pied

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

1 rue de la Fontaine au blé

Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est

