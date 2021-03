Leugny Jardin de La Borde Leugny, Yonne Visite du jardin de La Borde à Leugny Jardin de La Borde Leugny Catégories d’évènement: Leugny

La création de jardin a commencée en 1997, sur 7 ha de pré.

Les 6 thèmes du parc se sont constitués progressivement en gardant à l’esprit le souci d’intégrer l’ensemble dans la nature environnante.

Le jardin est labellisé « Jardin Remarquable », présentant un arboretum, un bois avec mare, un verger, un potager, une roseraie et un jardin à la Française.

Profitez également d’un salon de thé, ainsi que de la vente de produits du jardin et de miel.

10€, gratuit -12 ans

