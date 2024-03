Visite du jardin de Jacques Le jardin de Jacques Thouron, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin de Jacques Visite guidée ou libre à la découverte du jardin et des nombreuses créations du propriétaire. 31 mai – 2 juin Le jardin de Jacques Entrée : 2€, gratuit pour les -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite guidée ou libre à la découverte du jardin et des nombreuses créations du propriétaire.

Le jardin de Jacques 21 Massac, 87510 Saint-Jouvent Thouron 87510 Le Grand Étang Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 09 61 67 25 80 [{« type »: « phone », « value »: « 0961672580 »}] Ce jardin de 2 000 m2 est parsemé des sculptures de pierre et céramiques réalisées par le propriétaire. Bonzaïs et sculptures végétales géantes agrémentent le jardin. 2 à 3 places de parking pour voitures particulières

© DRAC RDVJ 2022