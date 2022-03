Visite du jardin de Grain de Pollen 3 Chemin de Guédon 72160 BEILLÉ Beillé Catégories d’évènement: Beillé

3 Chemin de Guédon 72160 BEILLÉ, le dimanche 5 juin à 14:00 2 € / personne

Jardin associatif : potager pédagogique, mare, rucher, verger et parterres où se côtoient vivaces, annuelles et arbustes. Cadre champêtre, plessis, aménagements pour accueillir la biodiversité. 3 Chemin de Guédon 72160 BEILLÉ 72160 BEILLÉ Guédon Beillé Sarthe

Sarthe

