du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Manoir de Châtelaison

Si la réalisation du manoir s’est effectuée avec le concours des Monuments Historiques et des professionnels du bâtiment, les jardins sont le fruit de l’imaginaire des propriétaires. La visite est libre, une documentation et un plan seront prêtés. L’ensemble des jardins comprend une vingtaine de points d’intérêt (topiaire, fontaine, mur d’eau, jardin français, italien,anglais, bois ombragé…). La promenade dure environ 1 heure.

5 Euro par adulte ( + de 15 ans )

Autour d’un manoir dont la façade est ornée de motifs de style gothique flamboyant, nous vous proposons une promenade au jardin qui vous fera découvrir les multiples facettes de cette réalisation. Jardins du Manoir de Châtelaison 45 rue de Châtelaison 49700 Saint Georges sur Layon Saint-Georges-sur-Layon Maine-et-Loire

