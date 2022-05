Visite du Jardin de Cantamerle Jardin de cantamerle, 3 juin 2022, Capesterre Belle eau.

**Jardin de Cantamerle** **Chemin Edouard-Baron-l’Habituée** **Payant : Enfant à partir de 12 ans 3.50 euros, Adulte 5 euros** **Contact : 0590.86.44.13 / 0690.49.59.09** **Vendredi: Scolaire : 9h30-12h30 et 14h30-17h30** **Samedi et dimanche : tout public : 9h30-12h30 et 14h30-17h30** Sur la route des chutes du Carbet, ce jardin familial s’étend sur 8000m2. Plus de 300 espèces d’arbres côtoient plus centaines d’espèces végétales Fleurs tropicales, épices (Vanilles,cannelle,muscade, cardamome,etc.)., plantes aromatique et médicinales. Des visites guidées sont organisées pour mieux comprendre les richesses de ce jardin.

Jardin de cantamerle Chemin Édouard-Baron – L’habituée, Capesterre Belle eau, Guadeloupe, Guadeloupe Capesterre Belle eau Guadeloupe



2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:30:00