Visite du jardin de Branche en Branche Jardin de branche en branche Orchies, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin Jardin de branche en branche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez découvrir un jardin de 3000 m2 dans lequel arbustes et vivaces prennent place aux pieds d’arbres parfois centenaires, et déambulez jusqu’au potager et au verger pour découvrir d’autres espaces libérés dans lesquels le jardinier a installé de nouvelles plantations

Jardin de branche en branche 30 rue Jules Rieu, 59310 Orchies Orchies 59310 Nord Hauts-de-France Ce jardin centenaire est arboré de différentes essences sur 3000 m². Il est composé de massifs et d’un potager. En pleine évolution, il associe un noyer remarquable à un gingko biloba, ou encore à des érables ou bouleaux, et beaucoup d’autres arbres et massifs. Ils évoluent au gré des envies du jardinier afin d’accentuer les couleurs au jardin. Un potager commence également à faire son apparition. gare à 10mn à pied, stationnement possible de part et d’autre de la grand route

©Benoît FAGOO