visite du jardin d’André Catherin Jardin d’André à Biziat Biziat, samedi 1 juin 2024.

visite du jardin d’André Catherin Les visiteurs pourront voir comment les anciennes pratiques de jardinage ont été avantageusement remplacées par des pratiques garantissant la vie du sol: 1 et 2 juin Jardin d’André à Biziat entrée libre, groupe de 10 personnes maximum, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les visiteurs pourront voir comment les anciennes pratiques de jardinage ont été avantageusement remplacées par des pratiques garantissant la vie du sol:

-bêchage et motoculteur remplacé par la grelinette, la griffe et le râteau

-engrais chimique remplacé par compost et engrais liquide fabriqué avec jus de compost, urine et extrait végétaux

pesticide remplacé par extrait végétaux divers (purins d’ortie et de prèle)

– raticide remplacé par cheveux et purin de sureau

Ils pourront aussi voir les techniques adaptées au changement climatique: gestion de l’eau, paillage, ombrage;

Et découvrir des techniques innovantes récompensées par la Société Nationale d’horticulture de France: cultures hivernales, culture dans une serre bioclimatique (couches chaudes), culture hors sol. Ma spécialité est la culture précoce des pomme de terre mais aussi patates douces, chaillotte, ect.

Jardin d’André à Biziat 2240 Route de Rétissinge 01290 Biziat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 24 63 29 [{« type »: « phone », « value »: « 0678246329 »}, {« type »: « email », « value »: « catherin.andre@orange.fr »}] Jardin primé par la SNHF, spécialisé dans la culture précoce, adapté au changement climatique et innovant (culture verticale) stationnement en bordure de voie communale

©Catherin André