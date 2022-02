Visite du « Jardin d’Amira », un petit paradis de biodiversité Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Visite d'un jardin original et plein de charme, à deux pas du centre de Munster, : verger, basse-cour, potager en permaculture, mare, serre, tonnelle, puits,… Présentation de la maison autonome en paille et partage du verre de l'amitié dans la "datcha". Rendez-vous Chaque jeudi de 18 à 19h, du 2 juin au 6 octobre, au début de la Promenade du Dubach, devant le jardin partagé. Stationnement : parking « Cigognes ». Accès PMR possible à une large partie du jardin. Chiens calmes (portés ou tenus en laisse) acceptés. Coordonnées GPS : 48° 2′ 38.656″ N / 7° 8′ 3.937″ E Tarif : libre, à l'appréciation de chacun.

