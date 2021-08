Montbrison Musée d'Allard Loire, Montbrison Visite du jardin d’Allard et des arbres au musée Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Visite du jardin d’Allard et des arbres au musée Musée d’Allard, 18 septembre 2021, Montbrison. Visite du jardin d’Allard et des arbres au musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Allard

La ville de Montbrison vous propose une visite inédite autour des végétaux d’exception du jardin d’Allard, en compagnie d’un jardinier du service des espaces verts et d’une médiatrice du musée d’Allard. En plus des arbres remarquables, vous pourrez découvrir l’histoire du jardin, de sa création par Jean-Baptiste d’Allard à aujourd’hui, en passant par les aménagements du XIXe siècle pour en faire un espace public pour les Montbrisonnais.

20 personnes maximum par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Une visite à deux voix avec le musée d’Allard et les jardiniers du service des espaces verts de la ville pour comprendre le jardin d’Allard. Musée d’Allard 13, boulevard de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Musée d'Allard
13, boulevard de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes