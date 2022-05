Visite du jardin d’Alain et Suzy Le jardin d’Alain et Suzy Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Personne ne pourrait s’imaginer qu’en s’aventurant dans ce lieu où l’on passe entre des entrepôts, un garage, non loin de la ligne des chemins de fer, on puisse arriver dans un lieu aussi insolite, charmant et dépaysant. « Il suffit de passer le pont et c’est le royaume des fleurettes » chantait Brassens. Venez découvrir entre lavoir et moulin ce jardin luxuriant qui vous transporte dans des contrées lointaines dont vous ne voudrez plus repartir. Artistes exposés : Yusel El Saleh (Sculpteur et peintre) Pierre Ernandorena (Céramiste) Atypik (Tapissiere)

Entrée libre

visite du jardin d'Alain et Suzy et exposition d'artistes
Le jardin d'Alain et Suzy
4 rue de la Gare 95760 Valmondois
Valmondois
Val-d'Oise

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

