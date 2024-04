Visite du jardin clos Jardin du Logis de la Chabotterie Saint-Sulpice-le-Verdon, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin Jardin du Logis de la Chabotterie Entrée du Logis et du jardin clos : adulte 7€, réduit 5€, gratuit moins de 12 ans

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Avec ses jardins et son parc typique du bocage vendéen, le domaine départemental de la Chabotterie abrite un réservoir de biodiversité de plus de 150 espèces d’animaux et 200 espèces de plantes et de fleurs.

Venez flâner dans l’allée cavalière et découvrir le verger et le labyrinthe végétal.

Le jardin clos de la Chabotterie (inclus dans la visite du Logis) est un jardin d’inspiration à la française mêlant jardin d’agréement et jardin potager. Le beau et l’utile s’associe au cœur de l’art de vivre du XVIIIème siècle.

Jardin du Logis de la Chabotterie Saint-Sulpice le Verdon Saint-Sulpice-le-Verdon 85260 Vendée Pays de la Loire 02 28 85 77 00

