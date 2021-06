Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite du Jardin botanique Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Émerveillez-vous dans le Jardin botanique Henri-Gaussen ! La période estivale est l’occasion de découvrir la diversité du monde végétal et des milieux naturels à travers les floraisons, les senteurs et les usages de plantes régionales mais aussi tropicales. Un régal pour les yeux et le nez… Inscription avant le lundi 19 juillet à [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédit photo: Christian Nitard_

Inclus dans le billet d’entrée, inscription avant le lundi 19 juillet par courriel

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T10:45:00

