Visite du jardin botanique de Gondremer Jardin Botanique de Gondremer Autrey, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Une visite guidée du jardin de Gondremer aura lieu le samedi et le dimanche après-midi à 16h lors des Rendez-vous aux jardins.

Elle sera l’occasion de décliner les 5 sens à travers le jardin.

Le rendez-vous est donné à l’accueil.

Jardin Botanique de Gondremer Jardin Botanique de Gondremer 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est Le Jardin Botanique de Gondremer est spécialisé dans les plantes de terre de bruyère, rhododendrons, azalées, kalmia. Il abrite également de nombreuses autres plantes et arbres (ericacées, érables japonais, magnolias, conifères, … etc). A cette période de l’année, un grand nombre de rhododendrons et d’azalées sont en fleur. Les Kalmia, un arbuste rare, originaire des zones montagneuses d’Amérique du Nord, commencent également à arborer leurs fleurs si particulières.

Le Jardin de Gondremer a été reconnu comme Collection Nationale pour les kalmia et les rhododendrons botaniques et est labellisé « Jardin remarquable ».

C’est également un jardin où le souci esthétique est omniprésent, avec son étang, ses divers bassins et ses sentiers de découverte qui offrent une multitude de paysages variés dans l’écrin de la forêt vosgienne.

Dans ce milieu favorable, une faune endémique s’est développée et colonise les arbres et les milieux humides, notamment de nombreux oiseaux, plusieurs variétés de grenouilles qui chantent à cœur joie en juin et des libellules multicolores qui butinent les fleurs de nénuphars. Chemin forestier – itinéraire fléché à partir de Housseras

©David Toussaint