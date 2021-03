Autrey Jardin Botanique de Gondremer Autrey, Vosges Visite du jardin botanique de Gondremer Jardin Botanique de Gondremer Autrey Catégories d’évènement: Autrey

Vosges

Visite du jardin botanique de Gondremer Jardin Botanique de Gondremer, 5 juin 2021-5 juin 2021, Autrey.

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin Botanique de Gondremer Tarifs adultes 13 euros – tarifs spéciaux pour les enfants et les groupes.

Fin mai début juin, floraisons des rhododendrons et des kalmia, dans une symphonie multicolore et souvent odorante. Jardin Botanique de Gondremer Jardin Botanique de Gondremer 88700 Autrey Autrey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T19:00:00

