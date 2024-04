Visite du jardin bohème Jardin bohème Genod, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin bohème À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez assister aux démonstrations « zarzo » avec la « zarzoteuse » et sentir l’encens naturel avec le bois d’encens. 1 et 2 juin Jardin bohème Le prix est à la discrétion du visiteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez assister aux démonstrations « zarzo » avec la « zarzoteuse » et sentir l’encens naturel avec le bois d’encens.

Des jeux en bois avec « Bête à bois », une buvette sans alcool et des gâteaux faits maison vous seront proposés.

À noter :

– vente de plants.

Jardin bohème 87 route d’Arinthod, 39249 GENOD Genod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 37 06 41 94 https://www.facebook.com/passerellevegetale/ Ce jardin est en évolution depuis 10 ans. Il comporte des plantes potagères perpétuelles, un verger de variétés locales (en cours de replantation locale et expérimentale), des plantes aromatiques et médicinales, des vivaces, des poules et des canards coureurs indiens. Un parking est disponible.

© Quentin Danel