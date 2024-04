Visite du « Jardin bienveillant » Le jardin Bienveillant Saint-Martin-du-Mont, samedi 1 juin 2024.

Visite du « Jardin bienveillant » Créé il a presque 40 ans, notre jardin à quatre mains s’étend sur une surface d’environ 5 000 m². De superbes et généreux potagers, bassins, prairies fleuries, animaux heureux, constructions original… 1 et 2 juin Le jardin Bienveillant Entrée : 4 € par personne, cette somme sera reversée à l’association « Jardins et Santé » | Gratuit jusqu’à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Créé il a presque 40 ans, notre jardin à quatre mains s’étend sur une surface d’environ 5 000 m². De superbes et généreux potagers, bassins, prairies fleuries, animaux heureux, constructions originales et récupérations astucieuses, sont à apprécier au détour des allées !

Les visiteurs pourront apprécier les jachères fleuries et naturelles, abris, bassins, serre et potager cultivé dans le respect de la nature.

Le jardin Bienveillant 3 rue Devant Roche, Bordes-Bricard, 21440 Saint-Martin du Mont Saint-Martin-du-Mont 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Carine IntheMiddle