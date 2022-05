Visite du jardin Bienveillant Le jardin Bienveillant, 4 juin 2022, Saint-Martin-du-Mont.

Notre jardin à quatre mains a été créé il a presque 40 ans sur une surface d’environ 5000 m2. Superbe potager, bassins, prairie fleurie, animaux heureux, constructions originales et récupérations astucieuses, il y a mille découvertes à apprécier au détour des allées. Les visiteurs pourront apprécier les jachères fleuries et naturelles, abris, bassins, serre et potager cultivé dans le respect de la nature. C’est la quatrième fois que nous ouvrirons notre jardin au profit de “Jardins et Santé”. C’est un plaisir particulier de le faire visiter pour cette noble cause et un bel échange avec les visiteurs.

4€ au profit de l’association “Jardins & Santé”

Un paradis de calme et de beauté dans un charmant village !

Le jardin Bienveillant 3 rue Devant Roche, Bordes-Bricard, 21440 Saint-Martin du Mont Saint-Martin-du-Mont Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00