Au cœur de la Bresse, un ancien verger d’une ferme Bressane de 1885 s’est transformé peu à peu depuis 2001. Des plantes grimpantes poussent contre les anciennes écuries et la vieille grange ouverte. Des roses couvrent la grille d’entrée.

Découvrez une mare écologique et un massif riche de plus de vingt variétés d’hortensias. Le jardin rassemble presque 500 variétés d’arbres, d’arbustes et de vivaces.

N’oubliez pas de visiter le potager.

2€, gratuit -12ans

Jardin Beauvoir 335 rue des Cadolles 71500 Branges

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T17:00:00

