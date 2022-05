Visite du Jardin aux Habitants Palais de Tokyo – Le Jardin aux Habitants Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Le Jardin aux Habitants** Depuis 2002, le Jardin aux Habitants imaginé par l’artiste Robert Milin sur un terrain contigu au Palais de Tokyo, situé rue de la Manutention, fait la joie des jardiniers amateurs qui y cultivent leur petit lopin de terre pour en faire le reflet végétal de leur personnalité. **Réclamer la terre** Cri de ralliement autant que prise de conscience, cette exposition rassemble 14 artistes qui développent de nouvelles connexions avec la nature, le vivant ou l’environnement, et nous permettent de prendre conscience que nous ne sommes pas « sur terre » mais que nous faisons corps avec elle. [**En savoir plus**](https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre-2/)

Sur réservation – Jauge 20 visiteurs

Découvrez les secrets de l'étonnant Jardin aux Habitants du Palais de Tokyo ainsi qu'une sélection d'œuvres de la nouvelle saison d'expositions « Réclamer la terre ».

