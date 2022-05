Visite du jardin autour d’un bassin Un jardin autour d’un bassin Mazerolles Catégories d’évènement: Mazerolles

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Un jardin autour d’un bassin Visite libre du jardin. Si besoin, les propriétaires seront à votre écoute. Exposition de peintures de Mme Kiyakara et vente de vivaces. Nous vous accueillerons dans une ambiance sympathique. Un jardin autour d’un bassin 39 rue du Connetable Chandos, Mazerolles 86320 Mazerolles Vienne

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

