Ce sont plus de 100 arbres qui accompagnent les résineux dans un espace de 67 ares aménagés depuis 1999 . Un jardin avec une structure en courbes, des massifs taillés, une nature foisonnante légèrement contrôlée, proche des jardins anglais, mais surtout d’influence japonaise avec son bassin à Kois, son espace sec de type “Jardin Zen”, et ses nombreux conifères et plantes persistantes qui assurent une présence de végétation tout au long de l’année

Visite : 5€ par personne, sauf enfants de moins de 12 ans.

Jardin Ardenais d’inspiration Japonaise, basé sur les espèces indigènes et les conifères . ArtChiVert Rue du Pont 14 6640 Sibret Sibret Bastogne

