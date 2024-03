Visite du jardin aquatique Acorus Jardin aquatique Acorus Autoreille, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin aquatique Acorus Le jardin aquatique Acorus, labellisé « jardin remarquable » et refuge LPO, créé par passion en 1992 à Autoreille est une invitation à la rencontre de la nature. 31 mai – 2 juin Jardin aquatique Acorus Entrée : 9 € par adulte | Entrée pour les enfants de 3 ans à 11 ans : 5 €.

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Dans un vallon en lisière de forêt, venez découvrir cet écrin de verdure propice à la détente et au dépaysement.

Dans un vallon en lisière de forêt, venez découvrir cet écrin de verdure propice à la détente et au dépaysement.

Laissez-vous bercer par le chant des oiseaux et des grenouilles, le ruissellement de l’eau, le son des carillons dans ce jardin bucolique de 3 hectares.

Au fil des saisons, vous pourrez contempler autour des nombreuses pièces d’eau où s’épanouissent nénuphars, lotus et autres plantes aquatiques, une grande diversité (plus d’un millier) d’espèces d’arbres, arbustes, vivaces, dont des plantes carnivores.

Venez prendre le temps de flâner sur un banc pour profiter de l’ombre ou de la lumière et vous inspirer des lieux en ralentissant le pas.

À noter : les animaux domestiques sont interdits.

Jardin aquatique Acorus 14 rue des Corvées, Autoreille, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 32 90 22 http://www.jardin-aquatique-acorus.fr http://www.facebook.com/Jardin.Aquatique.Acorus Jardin à thème aquatique, dans un vallon perché en lisière de forêt. Parcours fléché depuis l’église.

© Jardin aquatique Acorus