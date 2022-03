Visite du jardin Agroécologique, Permaculture Association Canop’terre Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Erstein

Visite du jardin Agroécologique, Permaculture Association Canop’terre, 5 juin 2022, Erstein. Visite du jardin Agroécologique, Permaculture

le dimanche 5 juin à Association Canop’terre

Visite guidée du jardin ———————– La visite dure environ 1h30 suivie d’échanges avec les responsables du lieu. Découverte des différents espaces aménagés en fonction de thèmes tels que agroforesterie, forêt jardin, mare, serre walipini et autres planches de cultures maraîchères.

La visite est gratuite, une boîte à don est disponible pour soutenir les actions de l’association. Prévoir de bonnes chaussures en cas de mauvais temps.

Visite guidée du jardin et découverte des techniques agroécologiques et permacoles utilisées pour la production de légumes. Association Canop’terre 33 avenue de la gare, 67150 Erstein Erstein Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Lieu Association Canop'terre Adresse 33 avenue de la gare, 67150 Erstein Ville Erstein lieuville Association Canop'terre Erstein Departement Bas-Rhin

Association Canop'terre Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein/

Visite du jardin Agroécologique, Permaculture Association Canop’terre 2022-06-05 was last modified: by Visite du jardin Agroécologique, Permaculture Association Canop’terre Association Canop'terre 5 juin 2022 Association Canop'terre Erstein Erstein

Erstein Bas-Rhin