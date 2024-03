Visite du jardin à Coutiches Le jardin de la Coticia Coutiches, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin à Coutiches Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le jardin de la Coticia Entrée libre. Visite commentée 15 H et 16 H samedi et dimanche

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Sur le thème des cinq sens au jardin, la visite sera ponctuée de découvertes en rapport avec ce thème.

Une artisane du bien être vous proposera une séance de massage assis d’une durée de 10 minutes. S’inscrire sur place en arrivant suivant les disponibilités .

Le jardin de la Coticia 1929 route nationale 59310 Coutiches Coutiches 59310 Nord Hauts-de-France 0612821457 http://la-coticia.fr https://www.facebook.com/lacoticia Le jardin de la Coticia est un jardin naturel maîtrisé avec des massifs de vivaces et d’arbustes d’essences locales.

Il y a un potager et quelques fruitiers. A 23 sortie Orchies 2a / Bus 857 Orchies/Douai arrêt Calvaire

©Isabelle Lhomel