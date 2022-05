Visite du jardin à 2 voix par les jardiniers sur les cultures/la médiatrice sur la symbolique des fleurs Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes Catégories d’évènement: Les Rues-des-Vignes

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Abbaye de Vaucelles Entrée gratuite

Les jardiniers proposent de parler des fleurs, des plantations, des cultures en général alors que la médiatrice culturelle parlera de symbolique des fleurs et de spiritualité cistercienne. Abbaye de Vaucelles 59258 Les Rues des Vignes Les Rues-des-Vignes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

